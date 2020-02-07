Епідемія коронавіруса, що бушує в Китаї продовжує турбувати одеську владу

У зв'язку з цим було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень, пише Думська.

На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми і комбінезони.

У міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що на входах в медустанови Одеси розміщені дозатори з антисептичними засобами для дезінфекції рук. Часте миття рук і використання антисептиків є також ефективним заходом проти поширення ГРВІ, грипу та інших повітряно-краплинних інфекцій.

Одеський міський Центр здоров'я направив у всі медустанови плакати про коронавирус і для його профілактики розміщення на інформаційних стендах.

Звернемо увагу, що в Одесі, як і у всій Україні, в справжній момент не виявлено жодного випадку захворювання коронавирусною інфекцією 2019-nCoV.

Смертельний коронавірус з китайської провінції Ухань за станом на 7 лютого забрав життя вже 637 осіб, кількість заражених перевалила за 31 тисячу осіб. 1153 людини змогли впоратися з новим вірусом і одужати. Епідемія поширилася далеко за межі Китаю, спалах було виявлено у 24 країнах світу.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на відомому ринку «7 кілометр» почали перевіряти азіатів через загрозу китайського коронавіруса.

На кадрах помічені працівники епідеміологічної служби, які спілкуються з чоловіком азіатської зовнішності у контейнери з продажу одягу з Китаю.

Проте пізніше в адміністрації ринку пояснили, що це планові навчання.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.