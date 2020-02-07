Прикордонники завернули акторів з Росії, які прямували на гастролі в Одесу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

Росіяни намагалися проникнути в Україну через пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Йдеться про акторів ліричної комедії «Ідеальний свідок», які повинні були виступати, 7 лютого, в театрі Музкомедії.

У прикордонній службі не називали їх прізвищ, однак згідно афіші стає зрозуміло, що це Павло Баршак, Ігор Ліванов і Олена Корікова.

Як з'ясувалося, двоє з них незаконно відвідували окупований Крим, де брали участь у зйомках фільму.

За цьому їм був заборонений в'їзд в Україну на три року. Ще двоє не змогли підтвердити мету своєї поїздки, а решта відмовилися від візиту в Україні.

Однак через кілька годин автобус з росіянами знову з'явився на українському кордоні. На цей раз вони обрали інший пункт пропуску, також межує з Молдовою.

В результаті їх знову не пропустили. А тих, кому був заборонений в'їзд раніше, притягнули до відповідальності та оштрафували.

Крім того, їм продовжили термін заборони в'їзду в Україну до 10 років. Іншим чотирьом громадянам заборонили в'їзд на 3 роки.

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