Кому доведеться вечеряти при свічках?

В перший день робочого тижня, 10 лютого, в Одесі були заплановані ремонтні роботи

У зв'язку з цим деякі будинки одеситів будуть знеструмлені від електрики. Про це передає Politeka.net з посиланням на інформацію сайту “Обленерго”.

Так як, основні роботи будуть проведені в Київському районі, то постраждають переважно жителі Фонтану і Таїрово.

Імовірно світла не буде по наступним адресам:

3-й Проектований провулок, 5а – з 9:00 по 20:00

4-й Проектований провулок, 5а, 5, 7а, 7 – з 9:00 по 20:00

5-й Проектований провулок, 4, 6, 8 – з 9:00 по 20:00

Авдєєва-Чорноморського вулиця, 55, 61, 65, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 65б, 106 – з 9:00 по 20:00

проспект Академіка Глушка, 22, 24, 26, 24Б, 24А, 22А – з 9:00 по 19:00

вулиця Бригадна, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101- з 9:00 по 20:00

Юхима Геллера вулиця, 552, 59А, 45Д/1, 73, 31а, 31, 31б, 55, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 37, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 35, 79а, 82б, 82, 42а, 47г, 45з, 54а, 58, 45д, 41, 52Е, 88, 32, 52д, 52А1, 49, 60, 47з, 62/4, 47, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 64, 50, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 44, 54, 72В, 47Л, 56, 45В, 52а, 48а, 471, 45г, 52в, 52а3, 39, 542, 47ж, 40, 45а, 62, 83а, 47к, 83/2, 45б, 45, 46, 53, 62/3, 52, 45е, 48, 52А2, 38, 45ж, 47б, 42, 38б, 45И, 67г, 67д, 72, 67б, 57, 70-Б, 67Е, 66, 72б, 61, 67И, 67д2, 59, 72А, 70, 62А, 69В, 65, 67М, 69, 68, 70а, 67а, 67в, 73А, 74, 67/1, 73/А-2, 721, 80, 76, 73б, 59б, 63, 69а, 72/б, 43а – з 9:00 по 20:00

Жаботинського вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 8а, 3а, 2а, 4/2, 5а, 3б, 10а, 16, 4А, 7а, 1а, 18, 20 – з 9:00 по 20:00

Івана Франка вулиця, 45а, 47/6, 55, 47/4, 47/5в, 47/3, 47, 3, 47/5, 47/2, 47/1, 47/7, 47д – з 9:00 по 20:00

Нєдєліна вулиця, 93/2, 83Б, 111, 86, 90, 93б, 109, 97а, 95, 95а, 101, 88, 89в, 87а, 93а, 95д, 93в, 101а, 95г, 60, 82, 93г1, 58, 103, 86а, 90а, 107б, 89а, 89б, 99а, 93, 99, 84, 93д, 89, 58/2, 95в, 85, 93е, 93г, 93д/2, 107а, 62, 93ж, 87, 97, 95б, 107, 75б, 68а, 71, 69, 73б, 55а/3, 68, 69А, 65, 73в, 66, 67А, 73а, 70а, 64, 58-А, 79, 72, 75, 72-В, 67, 70, 72Б, 75А, 71а, 72А, 77, 89 г, 81, 105, 90/1, 83а, 81а, 85А, 83, 80, 107Б, 91, 85а – з 9:00 по 20:00

пер. Костеловской 3 Проектований пер., 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6, 6/1, 8, 5а – з 9:00 по 20:00

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