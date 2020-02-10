Якщо хтось пропустив, тепер це можуть побачити всі

Жителі села Фонтанка, що під Одесою, спостерігали величезний червоний місяць, який буквально повис над землею

Чудові знімки з'явилися в телеграм-каналі «Подслушано Одеса», передає Рoliteka.net

На минулих вихідних можна було спостерігати дуже красиве повнолуння. Великий місяць висить у небі і виглядає фантастично.

Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

У коментарях користувачі не пройшли повз і стали захоплюватися красивим природним явищем.

«Супермісяць», «Сильно гарно!», «Краса», «Оце так», - пишуть у соцмережах.

Раніше ми писали, на поромній переправі між Одесою і Чорноморськом знову оселилися зграї лебедів і качок.

Лебеді, качки та лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморському.

Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджають сюди з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.

Зазначимо, що орнітологи не рекомендують годувати водоплавних птахів хлібом. Якщо ви все ж хочете пригостити пернатих, краще запропонувати їм запаренное гарячою водою зерно (овес, пшениця, просо, ячмінь) або дрібно нарізані овочі.

Також ми писали, в Одеській області через аномально теплу погоду почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

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