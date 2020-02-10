В Одесі був знищений черговий міф радянської пропаганди

Слідом за барельєфом маршалу Жукову патріоти демонтували меморіальну дошку партизанам-більшовикам. Про це повідомляє Південне відділення Українського інституту національної пам'яті у Facebook, передає Politeka.net

Згідно з інформацією, українські патріоти здійснили демонтаж дошки, де зазначено, що у 1919-1920 роках у цьому ж будинку "була замучена" група партизанів-більшовиків у "справі сімнадцяти" на чолі з Олександром Хворостиным".

Наголошується, що більшість одеситів не уявляють, яке історична подія увічнено цією дошкою.

В інституті Нацпам'яті уточнюють , що "проіснував цей більшовицький штаб не більше місяця».

«У грудні 1919 року він був викритий, Лозин разом з ще шістнадцятьма більшовиками-штабістами були арештовані. Незабаром дев'ять більшовиків були страчені, а вісім відправлені на каторжні роботи. Ось і весь "подвиг" Хворостина, який радянська пропаганда зробила ще одним міфом", - повідомляють історики.

Раніше ми писали, що в Одесі активісти і студенти демонтували останній барельєф одіозному радянському маршалу Георгію Жукову на будівлі місцевого вузу.

Він висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Наголошується, що патріотичні організації вже п'ять років домагалися демонтажу барельєфа у відповідності з законом про декомунізацію, однак у вузі повідомили, що меморіальна дошка Жукову не знаходиться на балансі університету.

Тому активісти і студенти цього вузу вирішили взяти справу в свої руки і самостійно провести демонтаж барельєфа, однак їм навіть намагалися перешкодити проросійські громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гиганова. Уточнюється, що бійки справа не дійшла. В результаті барельєф вивезли на машині в невідомому напрямку.

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