Небезпечний циклон зі Скандинавії принесе сильний вітер і дрібний дощ в Одесу

11 лютого в Одеському регіоні очікуються непрості погодні умови, передає Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ буде йти вночі і вранці. Вдень на якийсь час опади припиняться, а ввечері можуть початися знову.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, наголошується, що пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 3-5 °С тепла, вдень підніметься до 8-10 °С тепла.

По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км.

11 лютого відзначається перенесення мощів святого Ігнатія Богоносця. У минулі часи В цей день наші пращури слухали ліс: якщо він шумів, вони чекали відлиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода у цей день часто бувала мінливою, тому про неї говорили: «і теплом приголубить, і морозом отдубасит».

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.

У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочили до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни прохолодно: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, який став причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також було вітряно: вітер розгулявся не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»