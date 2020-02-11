В мережі показали наслідки ураганного вітру, який вирував у Одесі майже весь учорашній день і всю ніч
Про це передає Politeka.net, сьогодні, 11 лютого.
Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.
Ще одна пригода сталася сьогодні. Дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і медикам довелося йти до хворого пішки.
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Крім того, деревопад був помічений в Овідіопольському районі в селі Лиманка, на трасі Одеса — Чорноморськ. Біля Таїровського кладовища на проїжджу частину впало дерево перекрило рух транспорту. Співробітники служби порятунку за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з дороги.
А тим часом метеорологи повідомили, що сьогодні
11 лютого в Одеському регіоні також очікуються непрості погодні умови.
В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ буде йти вночі і вранці. Вдень на якийсь час опади припиняться, а ввечері можуть початися знову.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, наголошується, що пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 3-5 °С тепла, вдень підніметься до 8-10 °С тепла.
По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км.
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