Майже кожен день хтось в Одесі стає жертвою автокрадіїв

В Одесі на селищі Котовського троє чоловіків знімали колеса з припаркованих автомобілів

Як передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби Патрульної поліції в Одеській області, їх впіймали на гарячому.

Інцидент стався днями на вулиці Бочарова в Суворовському районі Одеси.

Про підозрілих людей копам повідомили місцеві жителі. Вони розповіли, що невідомі особи знімають колеса з автомобіля Mercedes.

Прибулі інспектори виявили транспортний засіб без коліс, а неподалік, трьох чоловіків, які їх котили.

Помітивши, що до них наближаються працівники поліції, підозрювані спробували сховатися. Вимоги про зупинку чоловіки ігнорували. Проте, через декілька хвилин переслідування патрульні наздогнали втікачів.

Наголошується, що двох злочинців затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Раніше ми писали, під Одесою розперезалася група злодіїв, яка грабує припарковані авто, використовуючи сканери сигналізації.

зокрема, мешканка Чорноморська Інна Осенцова повідомила, що стала жертвою автокрадіїв біля льодової ковзанки.

Вона уточнила, що її автомобіль відкрили за допомогою спеціального електронного пристрою – сканера сигналізації.

«Будьте уважні, біля катка розкривають машини!!!!! Не погребували дитячим рюкзаком!!!! Зчитують код!!!!», - написала вона.

Потерпіла попередила інших людей, щоб були пильні і нічого не залишали в машині, щоб не привертати увагу злочинців.

Також ми повідомляли, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці. Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Нагадаємо, вор-невдаха попався на місці злочину в Одесі

Як повідомляла Politeka, під Одесою скоєно зухвалий злочин заради ковбаси

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