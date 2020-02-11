У місті Южному Одеської області неадекватний чоловік затероризував дівчину, яка не відповідала йому взаємністю

Як повідомляє місцевий портал Південний.Інфо , чоловік протягом декількох місяців розписував стіни під'їзду багатоповерхового житлового будинку образливими словами.

Невідомий розмалював всі стіни в новому ліфті і біля квартири, де раніше проживала дівчина. Через цькування вона вирішила з'їхати, але зараз в квартирі залишаються її батьки.

Мешканці під'їзду кожен день були змушені зафарбовувати і відмивати його «мистецтва», але вони з'являлися знову і знову. І тоді найактивніші вирішили встановити камери відеоспостереження.

Те, що вони побачили, вкинула їх у шок.

На відео – чоловік, який не один рік проживає з сім'єю в їхньому під'їзді, непорядність в ньому раніше не помічали. На кадрах видно, як він підходить до вказаній квартирі, спочатку прислухається немає там нікого, оглядається по сторонах, після чого приймається писати маркером на стінах.

Серед мешканців поповзли чутки, що чоловік, можливо, небайдужий до дівчини і раніше вже виявляв до неї знаки уваги, але безуспішно.

Видання повідомляє, що батьки дівчини і вона особисто не раз зверталися в поліцію. Однак ситуація в під'їзді повторилася знову.

В даний час правоохоронцями ведеться робота за фактом звернення, проводиться перевірка. Розглядати справу про адмінпорушення і приймати рішення про винність чоловіки із застосуванням санкцій за статтею Купап буде суд.

В коментарях користувачів мережі розгнівало побачене. Ось що вони пишуть з цього приводу:

«Товстий, пузатий літня людина – йому під 60 років, дорослі діти, внуки… і таке девіантна (що відхиляється від норми) поведінка. Йому про пенсії потрібно думати, а не про молодих дівчат та жінок!

Сім'я там дивна, дружина його підтримує, немов це правильно і гідно писати відверті непристойності на стінах і в ліфті, де їздить їх внучка теж. Можливо, для них це норма.

Але тільки уявіть, про що він думає і що його хвилює, раз він вихлюпує це на стіни будинку!»,

«Думаю досить провчити стару шкуру тим же, падло ж тільки малює і не стирає, ось намалюйте на його вхідних дверях великий Х** червоною фарбою – нехай ця падла сама ганчіркою змиє такий шедевр, а далі перегляньте якщо ху*ло старе не перестане малювати – вихід один, треба давати пи**и, акуратненько дати потиличника, під*опник»,

«Викладіть фото художника на вході в під'їзд, поразносите його фото і підсовуйте у кожну двері в своєму під'їзді і +1 сусідній під'їзд, нехай всі мешканці знають в обличчя того, хто вандалит під'їзд. Коли всі будуть знати що оце ЧМО – га*но під'їзду, це га*але саме буде як черв'як пересуватися», - пишуть в мережі.

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