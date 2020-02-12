На зміну негоді в Одесу доведеться значне потепління

Про це передає Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, у середу, 12 лютого, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 7-9 °С тепла.

В Одеській області метеорологи обіцяють хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

12 лютого відзначається Собор учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Погоду у цей день передвіщала місяць: якщо цієї ночі вона була червонуватою, слід було чекати сильного вітру. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на сиру погоду: «Вітер сплутає погоду — бути сирому року». Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.

Раніше ми писали, сильний вітер продовжує валити дерева в Одесі.

Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.

Ще одна пригода сталася сьогодні. Дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і медикам довелося йти до хворого пішки.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»