На яких вулицях

Сьогодні в четвер, 13 лютого, цілий район залишиться без водопостачання

Про це інформує прес-служба філії «Інфоксводоканал», передає Рoliteka.net

Причина: проведення робіт по заміні аварійної ділянки водопроводу за адресою вулиця Петрашевського кут вулиці Рожевою.

Тому з 09:00 до 22:00 буде припинена подача води значної частини Київського району.

Так, постраждають жителі наступних вулиць міста:

вул. Толбухіна,

вул. Композитора Глінки,

вул. Рожева,

вул. Жаботинського,

вул. Сакко,

вул. Костанді,

вул. А. Невського,

вул. Чернігівська,

вул. Юхима Геллера,

вул. Нєдєліна,

вул. Ромашкова,

вул. Петрашевського,

вул. Китобійна,

вул. Рясна,

вул. Планетна,

вул. Чубаевская,

вул. Дмитра Донського,

вул. Глазунова,

Люстдорфська дорога, 27 (будинок 1 - будинок 56),

вул. Астрономічна,

вул. Уральська,

ж/к «Альтаїр».

Раніше ми писали про те, що жителям Одеси підвищили тарифи на воду.

Відповідне рішення затвердила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

зокрема, для суб'єктів господарської діяльності тарифи підвищуються з – 3,66 грн. до 4,41 гривні за 1 куб. м без ПДВ.

Для звичайних споживачів, які не є суб'єктами господарської діяльності – з 9,85 до 12,06 гривень за 1 куб. м без ПДВ.

Для суб'єктів господарювання – з 2,69 до 3,79 гривень за 1 куб. м без ПДВ, а для звичайних споживачів – з 8, 44 до 10,21 гривень за 1 куб. м без ПДВ .

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