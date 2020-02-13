Сьогодні, 13 лютого, міжнародний аеропорт Одеси не буде працювати до 17 годин

Всі рейси будуть припинені із-за реконструкції злітно-посадкової смуги та облаштування руліжних доріжок, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу аеропорту.

"З-за проведення робіт по будівництву аеродромного комплексу аеропорту" Одеса »не буде обслуговувати рейси 13 лютого з 11 год 30 хв. До 17 год. За місцевим часом", - сказано в повідомленні.

Для уточнення деталей про перенесення рейсів рекомендується звертатися до представництва авіакомпаній.

Варто звернути увагу, що на будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту довжиною 2 км 800 м і шириною 60 м було витрачено 253 мільйони гривень.

Реконструкція необхідна для того, що аэропортсмог приймати літаки типу Boeing-757 і 767, а також другиевоздушные судна місткістю до 300 пасажирів, що буде сприяти збільшенню пасажиропотоку вдвічі.

Раніше ми писали, міжнародний аеропорт «Одеса»отримав новий літак Airbus A220-300 латвійської авіакомпанії АirBaltic.

Наголошується, що це перший візит літаки такого класу. До цього моменту рейси між двома містами здійснювалися на літаках типу Boeing 737 і Bombardier Q400 NextGen.

«Airbus A220-300 має велику кількість переваг для пасажирів: широкі крісла, великі вікна, місткі місця для ручної поклажі в салоні, поліпшені туалети і багато іншого. Новий літак також значно тихіше — рівень шуму зменшено у чотири рази. Більше того, на сьогодні це самий екологічно комерційний літак у світі, оскільки це перший літак, який має прозору декларацію про вплив на навколишнє середовище протягом циклу експлуатації, сприяючи зменшенню викидів CO2 і NOX на 20% і 50% відповідно», — йдеться у повідомленні прес-служби.

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