Вони не помітили камеру, яка все це зафіксувала

В мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як одеські поліцейські під час обшуку вкрали чужі речі

Момент потрапив на камери відеоспостереження в офісі одного з підприємств Одеси, на якому працевлаштовані незрячі люди, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Камера зафіксувала, як жінка-поліцейська яка проводить обшук, кладе в сумку чужі канцтовари, а потім оглядається в пошуках інших потрібних «дрібниць».

«Так, що мені ще треба? Колонка у мене є, чайник є», коментує правоохранительница свої дії нецензурною лексикою.

При цьому її колеги чоловічої статі, вирішили пообідати продуктами, які знайшли в офісі.

"А вони на нас не образиться, що ми обожрали їх?" – цікавиться він, на що поліцейська заявляє, що їй "пох***й".

Тим часом у поліції Одеси вже відреагували на це.

Поліцейські заявили, що зараз всі особи, причетні до крадіжки встановлено і вони дійсно є співробітниками поліції.

Наголошується, що за даним фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ГБР для надання правової оцінки.

Крім того, помічені на відео копи відсторонені від виконання службових обов'язків.

Раніше ми писали, в Одесі для затримання бандитів копам довелося зупинити тролейбус з пасажирами.

В поліцію подзвонив потерпілий, який повідомив, що на одній з вулиць Київської районі міста троє кремезних молодиків, скинули його з велосипеда і вкрали у нього «залізного коня».

Незабаром, на зупинці громадського транспорту, патрульні виявили трьох осіб, на яких вказав заявник. Злочинці помітили інспекторів і швидко забігли в салон тролейбуса, тримаючи велосипед.

Однак далеко виїхати їм не вдалося, так як поліцейські зупинили тролейбус і затримали грабіжників.

Нагадаємо, пограбування банку перетворилося на бійню: багато жертв, серед них діти.

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