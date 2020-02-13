Сьогодні в одеський порт зайде контейнеровоз з Китаю, екіпаж якої перехворів

Про це повідомляє новинний портал " Думська ", у четвер, 13 лютого.

У четвер, 13 лютого, в Одесу прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах і у шістьох членів екіпажу виявили високу температуру.

Як зазначає видання, контейнеровоз побував в портах Єгипту, Лівії, Туреччині і Румунії. Тим не менш санітарно-карантинної служби одеського порту призвели в підвищену готовність. Відразу після того, як корабель пришвартується, буде проведено медичний огляд всіх членів екіпажу.

«В у разі виявлення хворого на судні негайно буде введений в дію оперативний план протиепідемічних заходів хворого з підозрою на коронавірус відправлять у судновий ізолятор або ізолятор порту з наступною госпіталізацією на берегової госпітальної бази, а саме судно поставлять на карантин з проведенням відповідних медико-санітарних заходів», - пишуть ЗМІ.

За інформацією Думської, спочатку ще в морі на борт судна підніметься одеський лоцман - він повинен візуально оцінити обстановку на судні і прийняти рішення про подальші дії. У разі небезпеки у нього повинен бути комплект спецодягу і респіратор. Крім того, за шість годин до прибуття в порт Одеси капітан контейнеровоза повинен вислати санітарний бюлетень, що підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Раніше ми писали, через епідемію китайського коронавіруса в Одесі було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень,

На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми та комбінезони.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.