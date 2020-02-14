В День всіх закоханих погода порадує одеситів приємним теплом

Про це передає Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У п'ятницю, 14 лютого, в Одесі з ранку та до самого вечора небо буде приховано за хмарами. Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень південно-східний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с. Температура вночі буде коливатись від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7-9°С тепла.

В Одеській області синоптики повідомляють про мінливу хмарность. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 7-12 м/с, вдень південно-східний 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У цей день вшановується пам'ять мученика Трифона. Про погоду наші пращури судили по небу: якщо на Трифона небо було всипане зірками, то очікували пізньої весни. Якщо в цей день випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо покривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі по погоді цього дня судили про погоду до кінця зими: «Який Трифон, такі і останні дні лютого».

Раніше ми писали, мешканці Одеси поділилися надзвичайно красивим світанком, який вони спостерігали на морі.

Фотографії на своїй сторінці в Facebook опублікувала одеситка Ольга Богданова.

На кадрах видно, як схід сонця здивував своїми яскравими рубіново-гранатовими відтінками. Спочатку на обрії з'явилася червона смужка між хмарами і морем. Потім небосхил увесь убрався в червоно-помаранчеві фарби, відбиваючись у море і заливаючи все навколо неймовірними фарбами. В червоно-рожевих відтінках була вся Одеса.

Знімки і правда вийшли дуже захоплюючими.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили фотографії, зазначивши, що це один з найкрасивіших заходів сонця, які вони побачили.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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