В Одесу прибув контейнеровоз з Китаю, який розтривожив українське суспільство

Як повідомляє місцеве видання « Думська », трьохсотметрове судно «Урал» пришвартувалося в одеському порту близько 17 годин, 13 лютого.

Повідомляється, що за результатами перевірки, ні у одного члена екіпажу немає зовнішніх ознак коронавіруса.

При цьому всім надали так звану вільну практику, тобто корабель може стояти в порту, а моряки при необхідності виходити в місто.

Цікаво, що з 25 членів екіпажу - один українець.

Як повідомляє видання, на початку січня контейнеровоз вийшов з Китаю, де стався спалах коронавирусной інфекції. Загальна увага прикута до судна з-за того, що 27 січня, коли «Урал» стояв в одному з портів Шрі-Ланки, у шістьох членів екіпажу раптово піднялася температура.

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Після Шрі-Ланки судно побувало в портах Єгипту, Лівії та Туреччини, а 12 лютого – в румунській Констанці.

З-за прибуття контейнеровоза в Одесу і поширення коронавіруса по світу медиків одеської санітарно-карантинної служби привели в підвищену готовність. Медичний огляд всіх членів екіпажу провели відразу після швартування корабля. Крім того, за 6 годин до прибуття капітан судна вислав санітарний бюлетень, що підтверджує стан здоров'я своєї команди.

У висновку видання додає, що за словами медиків, вантаж перевіряти не будуть, оскільки в цьому немає сенсу. Судно має пробути в Одеському порту дві доби, а потім вирушить далі у відповідності з планами судновласника.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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