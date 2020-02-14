В Одесі автомобіль рятувальників потрапив у ДТП і перекинувся, заблокувавши проїжджу частину

Фотографії з місця події оприлюднили місцеві ЗМІ .

Аварія сталася рано вранці, 14 лютого, на перехресті вулиць Балківська і Дальницька з участю службової машини ДСНС і автомобілів MITSUBISHI MIEAGE і AUDI A4.

Удар виявився настільки сильним, що пожежна машина перекинулася на бік і заблокувала проїзд.

Повідомляється, що транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження.

Також відомо, що постраждалих людей немає. Причини аварії будуть встановлені в ході розгляду справи.

Раніше ми писали, в Одеській області поліцейський в крайньому ступені сп'яніння приїхав оформляти ДТП.

Інцидент стався в селі Олександрівка Одеської області.

Згідно з інформацією, в поліцію надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими.

Для перевірки зазначеного повідомлення на місце аварії було направлено наряд сектора реагування патрульної поліції.

Незабаром після повідомлення про ДТП на спецлінію «102» надійшов новий сигнал — громадяни повідомили, що на місце події для оформлення прибув слідчий на власному автомобілі та у цивільному одязі. При цьому, як стверджують очевидці, у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

час розслідування інциденту встановлено, що в цей момент поліцейський перебував поза службою. У стосовно нього складено адміністративний протокол і розпочато службове розслідування. На період проведення він відсторонений від виконання посадових обов'язків.

За даним фактом розпочато службове розслідування, на період проведення якого поліцейський відсторонений від виконання посадових обов'язків. Йому загрожує безальтернативне звільнення з ОВС.

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