В мережі показали, як в Одесі величезна гілка впала на проїжджу частину і дивом не зачепила автотранспорт, який рухався по ній

Момент потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження. Кадри оприлюднили комунальники "Центру 077", передає Politeka (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Наголошується, що гілка акації впала на проїжджу частину дороги по вулиці Богдана Хмельницького кут улиці Запорізької.

При цьому дерево ледь не розчавило проїжджають по дорозі автомобіль.

"Можливо, і не бозна-яка подія – впала на проїжджу частину гілка. В недавню негоду таких падінь, і з більш тяжкими наслідками, було набагато більше. Однак є одна обнадійлива деталь. Застрягли на дорозі автомобілісти не чекають допомоги ззовні і не викликають у терміновому порядку екстрені служби, а роблять все самі", – йдеться у публікації.

У коментарях користувачі почали обговорювати побачене, зазначивши, що комунальні служби в Одесі вчасно не обрізають сухі та хворі гілки.

«А все тому що комунальні служби під час не займаються обрізанням хворих дерев, бурі адже не було і добре, що все закінчилося добре а могло грохнути на лобове або перехожого і тоді відео вийшло б трагічне!»,

«А друга смуга ледачі попалися😁 і не треба говорити що могли і другу розчистити. Встречка взагалі бачачи роботу тупо розгорталася. Тільки один хитрож*пый проліз..»,

«Мужик молодець. А все тупо бояться ж*пу від крісла відірвати»,- обурюються люди.

Раніше ми писали, сильний вітер продовжує валити дерева в Одесі.

Як розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, в Одесі на вулиці Кострова шквальний вітер став причиною падіння дерева на приватний житловий будинок і гараж. В результаті були заблоковані вхідні двері до житлового будинку. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали і прибрали дерево з даху будинку.

Ще одна пригода сталася сьогодні. Дерево впало прямо на проїжджу частину у дворі будинку 84/10 по вулиці Кримської. В результаті чого автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати і медикам довелося йти до хворого пішки.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»