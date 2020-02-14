В Одесі під час реставрації відомого історичного будинку в атлантів обрізали ноги і понавішували на них дроти і іншу нісенітницю

Йдеться про пам'ятку архітектури - житловий будинок Шемякіна, який побудований в XIX столітті і розташований на вулиці Гоголя, 9.

Саму будівля пофарбували і обштукатурити. А ось двом атлантам, які розташовані біля входу в парадну, відрізали тулуба і оснастили численними проводами і розподільними щитками. Зазначимо, що до реставрації щиток був тільки під одним.

До речі, крім свого красивого фасаду будинок відомий тим, що в ньому жив видатний вчений-офтальмолог Володимир Філатов.

Дивна реставрація обурила жителів Одеси, а в особливості істориків та громадських діячів.

Ось що про неї думає одеський блогер Олег Коваленко.

«Голота на вигадки хитра, а вандали на загаживания. Будинок після реставрації. Замість того, щоб відновити ноги атлантам, під обома встановили розподільні щитки (раніше був під одним)», - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Історик Олександр Бабич також гнівно висловився з цього приводу.

«Ср*ла, мастила, білила! Не, ну це ж не реставрація, правда!? Про реставрацію в Одесі мова вже давно не йде. Ми просто ремонтики мутим. А ремонтик не зобов'язує знімати соплі проводів, всякі ліві коробочки, дурні фігурки бородатих мужиків відновлювати. Ми ж не історичний вигляд відновлюємо і ось це ось все ось! Та й кому вона потрібна ця історія? Нашим дітям? Так вони вже звикли до відрубаних і уламків! Туристам? Так навіщо вони нам, від них тільки штовханина на вулицях! Одеситам? Так ми їм «Кадоры» і «Райдужні» набудували! З. И. Панове, ви зв… керів*вви, панове!», - написав Бабич.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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