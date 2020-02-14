Де погуляти в Одесі зі своєю другою половинкою в День Святого Валентина

Пропонуємо вам топ самих романтичних місць, які варто відвідати у п'ятницю, 14 лютого на День всіх закоханих.

Мабуть самим першим, який приходить на розум, романтичним місцем у місті є Тещин міст з видом на порт. Раніше закохані вішали на нього замки на знак своєї любові. Правда, зараз їх зняли щоб уберегти міст від руйнування під вагою залізних свідоцтв любові. А для замків створили композицію "Закохане серце", яка знаходиться неподалік.

Потім можна пройти до Воронцовської колонаді і постояти на "містку кохання", де часто влаштовують весільні фотосесії молодята.

Куточок закоханих у парку Горького - місце спеціально створено для побачень: лавочки, замочки, сердечка...А в центрі стоїть спеціальна конструкція у формі серця. Та й сам парк дуже милий і доглянутий, нещодавно там з'явилися скульптури звіряток з пеньків.

Якщо раніше парк Перемоги був просто парком, то тепер, з новим освітленням ставу, він став однією з визначних пам'яток міста. Звичайно ж сюди варто приходити ввечері, коли запалюються вогні. Правда, останнім часом їх запалюють рідко.

Зовсім недавно в список романтичних місць записався затонулий танкер на Дельфіні. Його вважає пам'яткою навіть Google. Радимо відвідати поки його не прибрали. Правда це станеться можливо нескоро.

Романтику закоханим може забезпечити і Горсад. Вечорами тут горять ліхтарі, створюючи затишну атмосферу.

Також в саду можна зробити пару знімків на пам'ять – в ротонді або на тлі триметрового бронзового серця. Скульптура являє собою дерево з сердечками, на яких на різних мовах написано слово "любов" замість листя.

До речі, це місце підійде і для символічного зміцнення відносин для того, щоб зробити почуття міцними, парам потрібно взявшись за руки доторкнутися до стовбура.

До всього іншого до романтичного місця можна віднести Одеський морвокзал. Спустившись по Потьомкінських сходах і пройшовши до кінця пристані, прогулюються опиняться біля причалів яхт-клубу. З крамничок майже у кромки води відкривається чудовий вид на акваторію порту, красиві яхти і білосніжний маяк.

Крім всіма улюбленої одеситами і гостями міста Потьомкінських сходів в Одесі є ще й Сходи любові на Польському узвозі, яка починається прямо за пам'ятником Де Рібасу. За традицією всі закохані мають проходити сходинку за сходинкою, на кожній називаючи позитивне якість своєї другої половинки.

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