В Одеській області на популярному курорті Затока спалахнула пожежа

Як передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ДСНС, там горіла база відпочинку «Мальта»

Пожежа на базі відпочинку «Україна» у Затоці Одеської області спалахнула вранці 14 лютого.

За інформацією рятувальників, дзвінок у Службу порятунку «101» надійшов сьогодні у п'ятницю, 14 лютого, в 9:15. Прибулі на місце рятувальники встановили, що горить дах одного з дерев'яних будиночків та існує загроза поширення вогню на розташовані поблизу будівлі.

У 10:37 пожежа на площі 65 квадратних метрів був ліквідований. На місці події працювало п'ять пожежних машин і 12 чоловік особового складу.

На даний момент встановлюється причина загоряння.

Зазначимо, що інформації про постраждалих не надходило.

Вдень раніше ми повідомляли, що вночі серйозна пожежа поглинула одеське кафе і перекинулася на найближчу аптеку.

За словами очевидців, пожежа сталася, 13 лютого, близько 4 ранку на проспекті Академіка Глушка. Від вогню також постраждала аптека.



Як розповіли співробітники ДСНС, виклик на пожежу надійшов о 03:54. Через годину займання на площі 150 квадратних метрів було ліквідовано. Про причини НП поки не повідомляється. Також відомо, що обійшлося без постраждалих.

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Вогонь у крихітній кімнатці гуртожитку на вулиці Курській знищив всі речі і навіть документи.

Сім'я Тетяни Шаповалової залишилася на вулиці. Поки що їх прихистила бабуся Людмила, але вона сама проживає в малесенькій кімнаті в гуртожитку на Бочарова.

«У мене є кімната 18 квадратних метрів. Замешкає в мене, поки не відновимо це житло, але коли це відбудеться, я навіть не знаю», — нарікає Людмила.

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Як повідомляла Politeka, під Одесою сталася трагедія: «Покурив і згорів».

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