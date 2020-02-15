Синоптики розповіли про погоду в Одесі та області на вихідні дні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За їх даними, в суботу, 15 лютого, до обіду в Одесі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Істотних опадів синоптики не обіцяють

Вітер південно-східний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі складе 2-4 °С тепла, вдень повітря прогріється аж до 7-9 °C

Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 6-11 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 16 лютого, похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 4-9 °С тепла.

15 лютого відзначається свято Стрітення Господнього. Яка погода на Стрітення — такою і весна буде. Якщо на Стрітення дорогу переметает — весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло на Стрітення — весна буде ранньою і теплою. «Якщо в цей день сніжок — навесні буде дожжок», тобто весна буде затяжною і дощовою. Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порогу води весна буде теплою і ранньою.

16 лютого почетается пам'ять праведних Симеона-Богоприємця, Ганни-пророчиці і Власія Кесарійського. З цього дня у давнину починалися лагодження — підготовка знаряддя для весняної сівби. З цього приводу люди говорили: «В лагодження дід встає вдосвіта — лагодить збрую літню так бороду столітню». На Власія часто бувають великі калюжі. Але тепла погода у цей день трапляється рідко, адже 16 лютого відоме власиевскими морозами.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»