Новощепний ряд біля Привозу може впевнено претендувати на звання найбруднішої і розбитої вулиці Одеси

Місцеві ЗМІ показали, як вона виглядає перед реконструкцією.

На кадрах видно, що скрізь панує хаос і антисанітарія. Дорога розбита, сміття, бруд і стихійна торгівля. Городяни в очікуванні громадського транспорту продовжують місити болото.

Багатостраждальна вулиця являє сумне видовище і це не дивлячись на те, що вона перебувають центрі міста, недалеко від залізничного вокзалу, через який в Одеси приїжджають тисячі туристів.

Як відомо, реконструкцію Новощепного ряду планували почати в лютому нинішнього року. Однак до робіт поки що не приступили, так як раніше оголошений тендер провести не вдалося (заявку одного з двох учасників відхилили з-за помилок в документації).

При цьому на роботи планується витратити 159,7 мільйонів гривень з міського бюджету.

Користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати вулицю. В коментарях один з передплатників написав, що влада викидає сотні мільйонів гривень на вітер, а головну проблему не вирішують.

Інший передплатник із сарказмом заявив, що «нам є чим вразити Європу».

Раніше ми писали, в Одесі під час реставрації відомого історичного будинку в атлантів обрізали ноги і понавішували на них дроти і іншу нісенітницю.

Йдеться про пам'ятку архітектури - житловому будинку Шемякіна, який побудований в XIX столітті і розташований на вулиці Гоголя, 9.

Сама будівля пофарбували і обштукатурити. А ось двом атлантам, які розташовані біля входу в парадну, відрізали тулуба і оснастили численними проводами і розподільними щитками. Зазначимо, що до реставрації щиток був тільки під одним.

до Речі, крім свого красивого фасаду будинок відомий тим, що в ньому жив видатний вчений-офтальмолог Володимир Філатов.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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