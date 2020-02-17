Зміни в розкладі руху актуальні тільки на зазначену дату

Завтра, 18 лютого, будуть скасовані дві одеські електрички

Таку інформацію оприлюднив і новинний портал “ Наше місто ”.

Зміни у графіку руху коснутья приміського поїзду «Одеса – Біл­го­рід-Дніс­тровсский».

Відзначається, що він зміниться всього на один день – 18 лютого.

Так, будуть скасовані приміські поїзди, які відправляються з Одеси в 8:39 і з Білгорода-Дністровського о 13:45.

Раніше ми писали, зі стелі вагона поїзда «Ужгород-Одеса» зненацька полилася гаряча вода прямо на пасажирів.

Пригода сталася під час зупинки на станції Львів.

Напір гарячої води був такий сильний, що вода залила коридор. Крім того, у вагоні стояв густий пар. У пасажирів, які сиділи поруч з тамбуром, залило багаж. Багато гарячої води скупчилося біля туалету.

«Ми заправлялися тільки що на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане,- розповів провідник вагона.

Також він повідомив, що залили воду, щоб розморозити умивальник, який при мінусовій температурі просто замерз.

У свою чергу пасажири впевнені, що аварія сталася тому, що поїзд давно пора списати.

«Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити, — обурюються вони.

Зазначимо, що пасажири змушені були їхати в таких умовах до Одеси, адже поїзд прибуває на кінцеву зупинку тільки в 10 годин ранку.

Також ми писали, сумний інцидент стався в електричці Вапнярка-Одеса

Близько 13.00 під час руху електропоїзда жінці стало зле і вона втратила свідомість.

Пасажири кинулися їй допомагати, проте не змогли привести до тями.

У вагонах шукали медиків, також на одній із станцій до поїзда прибула карета швидкої допомоги, але врятувати жінку не вдалося.

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