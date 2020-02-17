Злочинна банда викрала одесита, запхала його в машину і силою намагалася вибити з нього борг

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

У Києві шестеро чоловіків у віці від 29 до 50 років підкараулили свого знайомого одесита біля знімною квартири. Вони силою заштовхали його в один зі своїх автомобілів побили і повезли в Одесу.

По дорозі вони вибивали у нього гроші, які жертва їм заборгувала.

Зловмисники дозволили чоловікові написати повідомлення батькові, щоб той до їх приїзду зібрав необхідну суму.

Але батько звернувся в поліцію і на зустріч з викрадачами прийшов разом з ними.

Всіх зловмисників затримали. Вони виявилися жителями Одеси, двоє з них приїхали з Закавказзя.

За даним фактом відкрито дві кримінальні справи за статтями "вимагання" і «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, група невідомих в масках і чорному одязі проникнув в елітний будинок в курортній зоні Одеси.

Наліт стався на Великому Фонтані.

П'ять зловмисників у масках, рукавичках і чорній формі перелізли через паркан приватного будинку на вулиці Червоних Зір і дочекавшись, поки 77-річний господар будинку вийде у двір, схопили його і затягли в будинок, де зв'язали чоловіка та його 71-річну дружину.

Озброївшись розпеченою праскою, вони почали катувати, а також бити літню подружню пару.

В результаті грабіжники забрали ювелірні прикраси, мобільні телефони та 300 тисяч доларів США. З великим уловом вони зникли в невідомому напрямку.

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