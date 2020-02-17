Злочинна банда викрала одесита, запхала його в машину і силою намагалася вибити з нього борг
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
У Києві шестеро чоловіків у віці від 29 до 50 років підкараулили свого знайомого одесита біля знімною квартири. Вони силою заштовхали його в один зі своїх автомобілів побили і повезли в Одесу.
По дорозі вони вибивали у нього гроші, які жертва їм заборгувала.
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Зловмисники дозволили чоловікові написати повідомлення батькові, щоб той до їх приїзду зібрав необхідну суму.
Але батько звернувся в поліцію і на зустріч з викрадачами прийшов разом з ними.
Всіх зловмисників затримали. Вони виявилися жителями Одеси, двоє з них приїхали з Закавказзя.
За даним фактом відкрито дві кримінальні справи за статтями "вимагання" і «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».
Тривають слідчі дії.
Раніше ми писали, група невідомих в масках і чорному одязі проникнув в елітний будинок в курортній зоні Одеси.
Наліт стався на Великому Фонтані.
П'ять зловмисників у масках, рукавичках і чорній формі перелізли через паркан приватного будинку на вулиці Червоних Зір і дочекавшись, поки 77-річний господар будинку вийде у двір, схопили його і затягли в будинок, де зв'язали чоловіка та його 71-річну дружину.
Озброївшись розпеченою праскою, вони почали катувати, а також бити літню подружню пару.
В результаті грабіжники забрали ювелірні прикраси, мобільні телефони та 300 тисяч доларів США. З великим уловом вони зникли в невідомому напрямку.
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Як повідомляла Politeka, молодий хлопець, погрожуючи пістолетом, пограбував двох одеситок на узбережжі.
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