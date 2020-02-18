У вівторок в Одесі буде сухо і ясно

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики повідомили, що вранці в Одесі небо буде ясним, таким воно й залишатиметься на протязі усього дня. Без опадів.

Також вони зазначили, що вітер буде південний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 2-4 °С тепла, вдень повітря прогріється до 8-10 °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 8-13 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

18 лютого відзначається день пам'яті мучениці Агафії. Святу Гафію називали «поминальницей», тому що в цей день було прийнято поминати пращурів. Ще цю святу називали Коровница, оскільки вона «корів оберігає від хвороб». Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде «дружною», а літо — сухим і спекотним.

Раніше ми писали, на минулих вихідних деякі одесити висунулися на море, щоб позасмагати.

І це, незважаючи на середину лютого.

Зокрема, на одному з одеських пляжів городяни як влітку, грали у волейбол, а особливо відчайдушні роздяглися і засмагали.

В Одесі справді зараз аномально тепла погода для цього часу року.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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