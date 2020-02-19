У середу, 19 лютого, в Одесі температурара повітря подниметься до 11 градусів тепла

З прогнозом погоди жителів Одеси ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

В Одесі ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня буде триматися ясна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 9-11 °С тепла.

В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вакулу Смирнського. Морози у цей день обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на самі морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також морози передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

Нагадаємо, циклон з боку Атлантичного океану і потужний пояс антициклонів влаштують справжню битву в одеському регіоні. Під впливом останнього і буде знаходиться Одеса протягом практично всього тижня. Він принесе в місто суху і маловетреную погоду зі значним потеплінням. Однак під кінець тижня погодні умови погіршуватися – увірвуться сильні штормові вітри і опади.

Раніше ми писали, на минулих вихідних деякі одесити висунулися на море, щоб позасмагати.

І це, незважаючи на середину лютого.

зокрема, на одному з одеських пляжів городяни як влітку, грали у волейбол, а особливо відчайдушні роздяглися і засмагали.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»