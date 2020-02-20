Тварина не звертає увагу на перехожих і не просить їжі.

Одеситів до глибини душі зворушила історія пса, який чекає свого господаря на зупинці біля Будинку меблів

Як повідомляють місцеві ЗМІ, породиста собака, схожа на хаскі сидить біля зупинки громадського транспорту на площі Дерев'янка в Одесі.

Тварина не звертає увагу на перехожих і не просить їжі. Але варто тільки під'їхати маршруткою, як він заходить всередину. Він не дає водіям себе вигнати, поки не обійде весь салон. Лише переконавшись, що серед пасажирів його господаря немає, вірний пес виходить і знову сідає біля зупинки. При цьому нашийника на ньому немає.

Зворушлива історія отримала великий резонанс. Жителі Одеси у соцмережах почали активно ділитися репостами і про собаку дізнався чоловік на ім'я Сергій, який також втратив свого друга по кличці Баді два місяці тому. Сергій приїхав на площу Бориса Дерев'янка, але пса там вже не було.

Одесит не сидів склавши руки весь цей час. Він через соціальні мережі активно шукав свого вихованця. Його номер телефону дізналася пасажирка маршрутки, яка повідомила, що пес перебуває в транспорті і їде на селище Котовського. Чоловік попросив притримати пса поки той приїде за ним. Так і сталося. Він забрав вихованця додому.

Проте хепі енду не сталося, бо, як виявилося, це що це не його Баді, а схожий пес, який також загубився.

Чоловік залишив тварину у себе на перетримку доки не знайдеться справжній власник.

При цьому собаку довелося прив'язати, так як вона і далі рветься на пошуки свого господаря.

Раніше ми повідомляли, на пляжі в Одесі собака цілий день чекала господиню, яка пішла купатися в морі і не повернулася. Тварина не хотіло йти і віддавати жіночі речі. Вчора ввечері небайдужі люди викликали службу відлову і привезли собаку в притулок для тварин.

Нагадаємо, український Хатіко прийшов шукати господиню в аптеку

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