В мережі розсекретили місце, де ховається останній пам'ятник Володимиру Леніну в Одесі

Про це пише місцеве видання Думська . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декоммунизировали одеські патріоти. Так, за словами очевидців, на околиці Одеси серед густих заростей на великій території причаївся символ радянської епохи, який охороняє зграя бездомних собак.

Територія обнесена парканом, куди не кожен патріот добереться, також є що охороняється вхід.

Видання зазначає, що місце не зрозуміле: з одного боку відстійник вантажівок, авторазборка, а з інше якісь халабуди, білизна сохне.

По всій видимості, під час СРСР тут був якийсь санаторій або що в цьому роді. Навколо одноповерхові будиночки характерного виду, а посередині занедбаний парк, в якому і знаходиться пам'ятник.

Раніше ми писали, в Одеській області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну.

Як повідомив засновник проекту «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков на своїй сторінці у Фейсбуці, демонтаж збили в селі Андріївка Білгород-Дністровського району.

Він зазначив, що мова йде про мало не останній пам'ятник Іллічу на території Одеської області.

«До весни 2020 року демонтуємо останнього», — написав він.

Варто уточнити, що знесення пам'ятника пройшов буденно, без скандалів. Таке рішення ухвалила громада в рамках виконання Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону пропаганди їх символіки» .

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