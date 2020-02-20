В Одесі продовжують тривожиться через загрозу поширення китайської коронавіруса

Так, в мережі почали поширювати інформацію, що українців, яких евакуювали з Уханя, будуть розміщувати на території Одеської області. Зокрема, під карантин відвели колишній санаторії Лермонтовський, а також базу відпочинку для військових під Одесою. Однак ці чутки спростовуються, пише видання Думська .

"Якщо б люди надходили до нас, ми б розгортали зараз інфекційну, ми б розгортали протокол з карантину, і ми б закривали санаторій і виселяли людей. Ми працюємо в штатному режимі",– заявили в санаторії «Одеський» (колишній Лермонтовський).

Також спростування надійшло від керівництва Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Швидше за все, припускає видання, карантинну зону для тимчасового перебування пасажирів з Китаю українців створять у Львівській області.

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Моряки судна перехворіли грипом і вилікувався, але медики не давали гарантій, що моряки не є носіями коронавіруса. У підсумку, все обійшлося благополучно. Санітарні служби, зустрівши контейнеровоз на карантинному причалі в порту Одеси, розвіяли всі підозри і сумніви.

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зокрема, в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою, почали проводити санітарну обробку в маршрутках. Про це повідомляє прес-служба місцевого міськради.

Відзначається, що компанія "Севертранс" уклала договір з "Дез-Ельтор" про щотижневої обробці громадського транспорту з-за коронавіруса. Крім того, санітарну обробку збираються проводити і після того, як загроза коронавіруса пройде. Вона буде здійснюватися раз на місяць.

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