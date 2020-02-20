Раніше саме цей номер був у BMW 335i і Porsche Panamera.

У мережі з'явилися фото Ланоса з крутими номерами, які дорожче самого авто

Про незвичайний автомобіль, який відмічений в Одесі, повідомляє Топжир .

У авто ZAZ Lanos рідкісні номери “0001“. Хоча офіційно вони коштують 30 тисяч гривень, на “сірому“ ринку їх продають значно дорожче. Причому дешеві машини з крутими номерами “світяться“ не рідко. Вважається, що таким чином номера рекламуються. Або ж мова про так званих “перевесах“ - коли рідкісні красиві номери спеціально закріплюють за недорогими машинами, щоб їх ніхто не забрав.

Наголошується, що раніше саме цей номер був у BMW 335i і Porsche Panamera.

Раніше ми писали, в Одесі два водія вирішили з'ясувати свої стосунки на кулаках прямо на проїжджій частині, у результаті чого утворилася пробка.

На вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

«Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав на своєму авто», — йдеться у публікації.

Однак розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.

Також ми писали, пенсіонерки затіяли бійку у громадському транспорті на очах у пасажирів.

Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.

Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.

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