У п'ятницю 21 лютого погода приготує одеситам нові температурні гойдалки: вночі мороз, а вдень потеплішає

З прогнозом погоди жителів Одеси ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Не удостоївши ніч своєю увагою, хмари в Одесі вже з ранку виправлять цю помилку та похмура погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У цей день вшановується пам'ять преподобного Луки Елладского. У давнину була смачна традиція пекти в цей день пиріжки з цибулею. А погоду нашим пращурам у цей день передбачали сонце і хмари: якщо сонце «заходить червоно» — буде холодне літо; хмари високо — до хорошої погоди.

Відзначимо, що на тлі незвично теплої зими синоптики лякають українців прогнозами на весну.

Так, доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка Андреа Ленг прогнозує, що навесні весь цикл арктичних коливань змінюється, тому в середині березня європейські країни, в тому числі і Україну може засипати снігом. Не виключає Ленг і сильних морозів.

Додамо, що і ряд українських народних синоптиків прогнозують схожу картину. За інформацією Володимира Деркача, перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

Інший експерт Леонід Горбань дав ще більш страхітливий прогноз на весну 2020. За його інформацією, морози триватимуть як мінімум до середини березня. Квітень буде також холодним, а ось травень здивує неймовірною спекою і засухою (в середині місяця 2 тижні без опадів).

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