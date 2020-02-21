В Одесі відзначився черговою водій маршрутки, який накинувся з кулаками на пасажира
Про кричущий інцидент, який стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня, стало відомо тільки зараз, йдеться в сюжеті "
Водій 190-ї маршрутки вирішив не пускати молоду матір з коляскою в салон. За неї заступився чоловік-одесит, який самостійно відкрив задні двері транспорту, за що і був побитий.
"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів із маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив потерпілий на ім'я Євген.
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При цьому водій-бешкетник відразу після бійки поїхав по своєму маршруту.
Потерпілі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не залучили водія до відповідальності. Як наголошується в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу забіяки.
У теж час в компанії-перевізнику прокоментували ситуацію.
Вони стверджують, що відсторонили бешкетника від роботи на три дні, попередивши його, що в разі повторення ситуації розірвано договір з ним.
Раніше ми писали, в Одесі водій маршрутки та пасажир вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків.
Инцидет стався в 201 маршрутці.
за Причиною словесної перепалки, яка переросла в бійку стала оплата за проїзд.
Маршрутник стверджував, що не отримав грошей за проїзд, а пасажир йому заперечував. Потім вона чоловіки і з автобуса, ймовірно для того, щоб продовжити спілкування з допомогою кулаків.
"Я тобі дав 10 гривень!", "Ти що, п*ц?", "Ти, старий піз*абол!", "Щоб ти, с*ка, за ці 7 рублів здох!", - кричали вони один одному.
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