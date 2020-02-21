В Одесі відзначився черговою водій маршрутки, який накинувся з кулаками на пасажира

Про кричущий інцидент, який стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня, стало відомо тільки зараз, йдеться в сюжеті " Думскої-TV" (щоб переглянути фото та відео, доскролльте сторінку до кінця)

Водій 190-ї маршрутки вирішив не пускати молоду матір з коляскою в салон. За неї заступився чоловік-одесит, який самостійно відкрив задні двері транспорту, за що і був побитий.

"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів із маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив потерпілий на ім'я Євген.

При цьому водій-бешкетник відразу після бійки поїхав по своєму маршруту.

Потерпілі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не залучили водія до відповідальності. Як наголошується в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу забіяки.

У теж час в компанії-перевізнику прокоментували ситуацію.

Вони стверджують, що відсторонили бешкетника від роботи на три дні, попередивши його, що в разі повторення ситуації розірвано договір з ним.

Раніше ми писали, в Одесі водій маршрутки та пасажир вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків.

Инцидет стався в 201 маршрутці.

за Причиною словесної перепалки, яка переросла в бійку стала оплата за проїзд.

Маршрутник стверджував, що не отримав грошей за проїзд, а пасажир йому заперечував. Потім вона чоловіки і з автобуса, ймовірно для того, щоб продовжити спілкування з допомогою кулаків.

"Я тобі дав 10 гривень!", "Ти що, п*ц?", "Ти, старий піз*абол!", "Щоб ти, с*ка, за ці 7 рублів здох!", - кричали вони один одному.

Маршрутка Хотел поехать домой, а попал в больницу. На Итальянском бульваре водитель маршрутки избил одессита. Евгений Прохоженко ожидал транспорт на остановке. Рядом - стояла женщина с детской коляской, которую водитель маршрута №190 не пускал в салон. Сначала завязалась словесная перепалка, которая закончилась не очень хорошо. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Gepostet von Думская ТВ am Donnerstag, 20. Februar 2020

Нагадаємо, маршрутка битком набита людьми протаранила тролейбус в центрі Одеси: медики роблять все можливе, кадри

А ще Politeka писала, неадекват розгромив маршрутку з пасажирами в Одесі, всюди осколки: кадри з місця

Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП сталося в Одесі, авто розкидало по трасі, багато швидких.