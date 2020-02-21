У центрі Одеси біля храму роздавали листівки спрямовані проти українців, яких евакуювали з Китаю

Про це повідомляють місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Роздачу листівок зафіксували вдень, 20 лютого, біля Свято-Успенського собору Московського патріархату.

Перехожим роздавали листівки з закликом виступити проти прибуття в Одесу евакуйованих з Китаю громадян України, які вчора прилетіли літаком до Харкова, а звідти в санаторій Нацгвардії в Полтавську область.

«Сотні людей загинули всьому світу від цієї страшної хвороби. Ми не хочемо, щоб цих громадян нашої країни привозили в наш рідне місто. Ми не хочемо ставити в небезпека наших дітей громадян з інших регіонів» йдеться в листівці.

Звернемо увагу, що листівки з зверненням поширювалися від імені громади Свято-Успенського кафедрального собору, однак прес-служба Одеської єпархії і парафіяльна рада собору відреагували, назвавши те, що відбувається провокацією.

Також у мережі з'явився запис з камер зовнішнього спостереження, що відображає роздачу листівок. По всій видимості, який підтверджує провокацію.

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Так, в мережі почали поширювати інформацію, що українців, яких евакуювали з Уханя, будуть розміщувати на території Одеської області. Зокрема, під карантин відвели колишній санаторії Лермонтовський, а також базу відпочинку для військових під Одесою. Однак ці чутки спростовують.

"Якщо б люди надходили до нас, ми б розгортали зараз інфекційну, ми б розгортали протокол з карантину, і ми б закривали санаторій і виселяли людей. Ми працюємо в штатному режимі",– заявили в санаторії «Одеський» (колишній Лермонтовський).

Також спростування надійшло від керівництва Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

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