В Одесі поліція затримала викрадача автомобіля, який виявився 12-річним хлопчиком

Про незвичайний і досить обурливий інцидент, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, підліток, якому всього 12 років, викрав автомобіль Nissan, припаркований у одному з дворів на вулиці Святослава Ріхтера, щоб покататися.

29-річний власник авто пояснив копам, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Транспортний засіб знайшли у п'яти кварталах від місця викрадення. Покатавшись, підліток припаркував машину за гаражами і заснув у неї.

У поліції зазначили, що малолітній зловмисник вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння кількох крадіжок. Оскільки хлопець ще не досяг віку кримінальної відповідальності, його будуть перевиховувати.

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Як повідомили в поліції, житель Миколаївської області, на декілька годин залишив свій автомобіль Toyota на одній з автомийок Одеси.

«В якийсь момент інший чоловік прийшов обслуговує заклад і, переконавши співробітника, що власник авто доручив йому забрати транспортний засіб, викрав іномарку», — розповіли в поліції.

Виявивши, що машину викрали, її власник подзвонив в поліцію, і правоохоронці ввели план «Перехоплення».

«Зловмисника затримали в Київському районі міста на іншому автомобілі. Кому він належить – встановлює слідство. А ось викрадену Toyota поліцейські розшукали в Чорноморську», — відзначили в поліції.

Як було встановлено, викрадачем виявився 33-річний житель Миколаївської області.

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