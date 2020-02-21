В Одесі в результаті НП зі школи евакуювали всіх дітей

Як пише Politeka.net, з посиланням на інформацію міськради, інцидент стався в п'ятницю, 21 лютого, у школі №24 на вулиці Заболотного в Суворовському районі Одеси.

Повідомляється, що біля навчальної будівлі виявили пляму з різким запахом.

На місці події прибули слідчо-оперативні групи і фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС.

Всіх учнів терміново евакуювали.

За попередніми даними лабораторії ДСНС встановлено, що у школи розлили аміак. Ця речовина може бути дуже небезпечною і токсичною, негативно впливаючи на легкі і оболонку очей, випаровуючись.

Тепер за станом школярів спостерігають медики, однак поки жалоб не надходило.

Тим часом у поліції вже розпочато провадження за статтею хуліганство. Встановлюються обставини НП і причетних до нього облич. Слідство триває.

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Сигнал про пожежу надійшов о 12:30.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що сталося сильне задимлення і загоряння в роздягальні, що розташована у підвальному приміщенні 2-поверхової будівлі школи.

Повідомляється, що зі школи евакуювали 123 дитини і 43 співробітників ще до приїзду пожежників.

Загорання на загальній площі 30 кв. м вдалося згасити в 13:10.

«Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється», повідомили рятувальники і додали, що

пожежа в школі гасили 45 чоловік та 11 одиниць техніки.

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