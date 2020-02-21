В Одесі в результаті НП зі школи евакуювали всіх дітей
Як пише Politeka.net, з посиланням на інформацію міськради, інцидент стався в п'ятницю, 21 лютого, у школі №24 на вулиці Заболотного в Суворовському районі Одеси.
Повідомляється, що біля навчальної будівлі виявили пляму з різким запахом.
На місці події прибули слідчо-оперативні групи і фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС.
Лютий вирішив добити українців, погода зведе з розуму температурними гойдалками: точний прогноз
З Монатіком стався нещасний випадок, з'явилися подробиці: «Прямо під час концерту...»
Бузова впала зі сцени під час концерту, дикий конфуз потрапив на відео: "Та вона в ла..."
Головне за ніч: трагедія в родині Зеленського, новий відвід ЗСУ і ляпас Путіну
Всіх учнів терміново евакуювали.
За попередніми даними лабораторії ДСНС встановлено, що у школи розлили аміак. Ця речовина може бути дуже небезпечною і токсичною, негативно впливаючи на легкі і оболонку очей, випаровуючись.
Тепер за станом школярів спостерігають медики, однак поки жалоб не надходило.
Тим часом у поліції вже розпочато провадження за статтею хуліганство. Встановлюються обставини НП і причетних до нього облич. Слідство триває.
Раніше ми писали, в Одесі горіла школа-інтернат №3 на вулиці Дачі Ковалевського.
Сигнал про пожежу надійшов о 12:30.
Прибулі на місце події рятувальники встановили, що сталося сильне задимлення і загоряння в роздягальні, що розташована у підвальному приміщенні 2-поверхової будівлі школи.
Повідомляється, що зі школи евакуювали 123 дитини і 43 співробітників ще до приїзду пожежників.
Загорання на загальній площі 30 кв. м вдалося згасити в 13:10.
«Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється», повідомили рятувальники і додали, що
пожежа в школі гасили 45 чоловік та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, Одеса здригнулася від нового НП: «всіх терміново виводять на вулицю», що відбувається
Як повідомляла Politeka, термінова евакуація людей по всій Одесі: таких масштабів ще не було, що задумали терористи
Також Politeka писала, що в Одесі пожежники запобігли займанню будівлі, в якому перебувало 150 балонів з вуглекислим газом