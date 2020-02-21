Справжня битва за двір розгорілася на селищі Таїрова в Одесі

Про це пишуть місцеві СМИ .

Мешканці, які проживають за адресою проспект Небесної сотні, 24, самовільно перекрили дорогу через свій двір, що створило дискомфорт для жителів мікрорайону райдужний.

«До того, як ми перекрили дорогу, творився жах і тихий жах. Мікрорайон "Райдужний", який був побудований відносно недавно, через наш проїзд зробили просто трасу. Вранці і ввечері ми разом з мешканцями виходили і знімали трафік, який склав більше тисячі машин на годину. Життя перетворилося просто в пекло, – каже голова ОСББ Валерія Уділова.

За словами місцевих жителів, останньою краплею стало те, що в ДТП постраждала маленька дівчинка.

Тим часом чиновники, що приїхали, повідомили, що у них вже є рішення про знесення незаконно споруджених посеред проїзду конструкцій, однак називатися себе відмовилися і показувати рішення теж.

"Є проблема. Цю проблему потрібно вирішити. Тому ми сьогодні приїхали вислухати вашу думку, як ви це бачите. Ви прекрасно знаєте, що у нас є норми ДБН, пожежні норми, протипожежні норми. Ми всі з вами повинні жити комфортно, але при цьому ми з вами повинні розуміти, що у нас повинна бути забезпечена вільна доступність спецтехніки: "швидкої допомоги", пожежна служба та інші, – заявила представниця Київської райадміністрації.

Також чиновники пояснили, що на сотні зібраних місцевими жителями підписів у них є майже така ж кількість підписів мешканців інших будинків, які просять відновити можливість проїзду через цей двір, а також звернення до голови Одеської ОДА Максиму Куцому і Президенту України Володимиру Зеленському.

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