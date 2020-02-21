Справжня битва за двір розгорілася на селищі Таїрова в Одесі
Про це пишуть місцеві
Мешканці, які проживають за адресою проспект Небесної сотні, 24, самовільно перекрили дорогу через свій двір, що створило дискомфорт для жителів мікрорайону райдужний.
«До того, як ми перекрили дорогу, творився жах і тихий жах. Мікрорайон "Райдужний", який був побудований відносно недавно, через наш проїзд зробили просто трасу. Вранці і ввечері ми разом з мешканцями виходили і знімали трафік, який склав більше тисячі машин на годину. Життя перетворилося просто в пекло, – каже голова ОСББ Валерія Уділова.
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За словами місцевих жителів, останньою краплею стало те, що в ДТП постраждала маленька дівчинка.
Тим часом чиновники, що приїхали, повідомили, що у них вже є рішення про знесення незаконно споруджених посеред проїзду конструкцій, однак називатися себе відмовилися і показувати рішення теж.
"Є проблема. Цю проблему потрібно вирішити. Тому ми сьогодні приїхали вислухати вашу думку, як ви це бачите. Ви прекрасно знаєте, що у нас є норми ДБН, пожежні норми, протипожежні норми. Ми всі з вами повинні жити комфортно, але при цьому ми з вами повинні розуміти, що у нас повинна бути забезпечена вільна доступність спецтехніки: "швидкої допомоги", пожежна служба та інші, – заявила представниця Київської райадміністрації.
Також чиновники пояснили, що на сотні зібраних місцевими жителями підписів у них є майже така ж кількість підписів мешканців інших будинків, які просять відновити можливість проїзду через цей двір, а також звернення до голови Одеської ОДА Максиму Куцому і Президенту України Володимиру Зеленському.
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