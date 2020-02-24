Водіям потрібно вчасно продумати свій маршрут, щоб не потрапити в пробку

В Одесі транспортний колапс паралізував рух з селища Котовського в бік центру міста

Про це пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал XYDESA (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За попередніми даними, причиною затору стало ранкове ДТП на Лузанівці у Суворовському районі міста.

В результаті аварії, сильно зім'яло автомобіль, у якого від удару вилетів двигун.

Раніше ми писали, Одеса пропала в рейтинг міст з найбільш завантаженим автомобільним рухом у світі.

Про це свідчить індекс трафіку TomTom за 2019 рік.

За даними компанії, Одеса опинилася на 18-му місці в рейтингу міст з найбільш напруженим рухом. При цьому було проаналізовано рух 416 містах 57 країн світу.

Наголошується, що Одеса потрапила в цей аналіз вперше, тому даних в порівнянні з попередніми роками немає.

З українських міст у список, крім Одеси, входить Київ — на 12-му місці, Харків — на 29-му, Дніпро — на 48-м.

Згідно з інформацією TomTom, в минулому році перевантаженість доріг в Одесі склала 47%.

Найбільш напружений трафік спостерігався по вівторках о 18:00-19:00. Проте в цілому протягом дня найбільша завантаженість доріг була по п'ятницях. Найменш завантаженим днем року була неділя, 28 квітня. Найбільш завантаженим — вівторок, 24 грудня.

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А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри НП: "все розкидане по узбіччі"

Також Politeka повідомляла, що масштабна ДТП сталася в Одесі, авто розкидало по трасі, багато швидких.