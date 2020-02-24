В мережі показали, як сумуючи за Радянським Союзом одесити вирішили відзначити 23 лютого

Кілька десятків любителів СРСР, що складаються переважно з пенсіонерів, зібралися на Алеї Слави в парку Шевченка, щоб покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Особливо затяті представники принесли з собою, крім квітів, портрети одіозного маршала Жукова.

У то ж час забороненої символіки в вигляді георгіївських стрічок, прапора СРСР помічено не було.

Однак любителів «руського миру» в Одесі чекав невеличкий сюрприз у вигляді декількох десятків патріотів, які також прийшли до пам'ятника.

За словами активістів, вони прийшли, щоб простежити за тим, щоб не порушувався закон про декомунізацію.

Після покладання пішли нетривалі перепалки і вигукування різних ідеологічних кричалок. Але на щастя, обійшлося без бійок.

Любителі СРСР мирно покинули парк Шевченка на автобусі, спеціально організованому для цього заходу.

Користувачі в соцмережах вже поспішили прокоментувати побачене. Деякі дивуються, як можна в один день щось святкувати з країною-агресором. Інші пораділи, що всі присутні були похилого віку і серед них не було молоді.

«Як можна в один день щось святкувати разом з російськими окупантами!»,

«Покоління зміниться і ніхто навіть не згадає про якесь дебільне радянське свято 23 лютого. Все штучне швидко зникає і забувається»,

«Що характерно, що не одного українського прапора. Челядь живе в країні, яку ненавидить», «Ці святкуючі вижили з розуму»,

«Слава Богу, що їх мало і вони, вибачте,… старі! Але хтось же їх організував?»,

«Скільки ж все-таки тупих і недалеких співгромадян навколо нас! Навіть на не знають що вони сегодня святкують, так як жодних значущих подій 23 ніколи лютого не було. Як ж глибоко в мізки вбити підла радянська пропаганда, яка не дає можливості тверезо і нормально дивитися на сучасність!»,- пишуть в мережі.

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