У мережі з'явилося відео, як потужний буревій зірвав дах з будівлі в Одеській області

НП сталася в понеділок, 24 лютого, в місті Ананьєві. Кадрами робитися місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«В Ананьїву ураганний вітер зірвав дах районного будинку культури», — пишуть очевидці.

На кадрах видно, як грізна стихія зносить перекриття і перекидає на поруч стоїть будинок.

В місті Подольську буря зірвала покрівлю адміністративної будівлі РЕМ.

Раніше ми писали, штормовий вітер зніс дерево, яке обірвало контактну мережу трамваїв.

На вулиці Пастера з-за сильного вітру дерево впало на проїжджу частину і пошкодив контактну мережу трамваїв.

Як повідомили в прес-службі «Одесміськелектротранс», внаслідок цього перестали курсувати трамваї маршрутів №3 та №28.

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, станом на 13:00 повалено 48 дерев на вулицях Заболотного, Давида Ойстраха, проспекті Добровольського, Комітетської, Митракова, Жуковського, Троїцької, Шишова, Малій Арнаутській, Проховской, Миколаївській дорозі, Базарній, Бочарова, Артилерійської, Польської, Космонавтів, Іцхака Рабіна, Довженка, Генерала Петрова, Садової, Кримської, Керченської. Аварійні бригади «Горзелентреста», «Одесгорсвета», «Одесгорэлектротранса» оперативно реагують на виклики і усувають наслідки урагану.

Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов у понеділок, 24 лютого.

Вони повідомили, що вранці та вдень пориви вітру можуть досягати 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). Вітер північно-західний.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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