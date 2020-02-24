Майже кожен день хтось в Одесі стає жертвою

Поліція затримала банду злочинців, які грабували квартири одеситів

Як передає Рoliteka.net, про це розповіли в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

За словами копів, під час патрулювання Суворовського району інспектори звернули увагу на автомобіль Opel, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Академіка Сахарова.

Поліцейські зупинили автомобіль.

Наголошується, що водій і двоє пасажирів стали помітно нервувати. Коли патрульні перевірили багажник авто, то виявили різну електронну техніку, походження якої водій пояснити не зміг.

Крім того, один з пасажирів почав пояснювати, що займається перепродажем речей.

Патрульні з'ясували, що жителі одного з будинків на Академіка Сахарова звернулися в поліцію із заявою про квартирну крадіжку.

Як виявилося, викрадене майно за описом співпало з тим, що знайшли в багажнику авто порушників.

Під час з'ясування обставин водій та один із злодіїв спробували сховатися, проте .були затримані і доставлені у відділок.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми повідомляли, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці. Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Нагадаємо, вор-невдаха попався на місці злочину в Одесі

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