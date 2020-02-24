На Одесу насувається пилова буря

Про це повідомляє місцеве видання Думська .

Згідно з даними видання, з моря на місто насувається пилова буря. Вітер тим часом буде ще посилюватися. Він дме з північно-заходу, швидкість 16 м/с, пориви його будуть досягати до 24 м/с.

Це вісім-дев'ять балів за шкалі Бофорта дуже міцний шторм.

Одеситів закликають бути гранично обережними.

Крім того, в Одесі буревій зніс будівельні матеріали з даху будинку на вулиці Маразліївській і спрямував їх на припарковані під будинком автомобілі.

Металеві вироби проткнули позашляховик марки BMW, постраждало лобове скло і дах. На щастя обійшлося без постраждалих.

Також в Одесі жахливий вітер вбив жінку. Трагічний інцидент стався на вулиці Ніжинській в районі будинку № 37. Там впале дерево на смерть вбило пенсіонерку.

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, станом на 13:00 повалено 48 дерев на вулицях Заболотного, Давида Ойстраха, проспекті Добровольського, Комітетської, Митракова, Жуковського, Троїцької, Шишова, Малій Арнаутській, Проховской, Миколаївській дорозі, Базарній, Бочарова, Артилерійської, Польської, Космонавтів, Іцхака Рабіна, Довженка, Генерала Петрова, Садової, Кримської, Керченської. Аварійні бригади «Горзелентреста», «Одесгорсвета», «Одесгорэлектротранса» оперативно реагують на виклики і усувають наслідки урагану.

Зазначимо, що синоптики попереджали про погіршення погодних умов у понеділок, 24 лютого.

Вони повідомили, що вранці та вдень пориви вітру можуть досягати 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). Вітер північно-західний.

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