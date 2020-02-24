В Одеській області ураганний вітер залишив без електрики вже 145 населених пунктів

Про це передає Politeka, з посиланням на інформацію прес-служби обласного ДСНС.

За станом на 15:00, 24 лютого, з початку негоди знеструмлено 145 населених пунктів (Березовський - 24, Подільський - 12, Ізмаїльський - 1, Б-Дністровський - 27 Роздільнянський - 24 Овідіопольський - 8, Лиманський - 17 Іванівський - 16 Біляївський - 7, Чорноморськ - 2, Одеса - 7).

Також стало відомо, що ураганний вітер позривав дахи на 16 об'єктах. Це будинки культури (Біляївка, Ананьєв) лікарня (Любашівка) магазин (Біляївка) залізнична станція (Подольськ) 11 житлових будинків.

Повідомляється, що співробітники ДСНС на ліквідацію наслідків негоди залучалось 11 разів - на допомогу населенню з розбирання аварійних конструкцій і на прибирання повалених дерев.

Раніше ми писали, штормовий вітер зніс дерево, яке обірвало контактну мережу трамваїв.

На вулиці Пастера з-за сильного вітру дерево впало на проїжджу частину і пошкодив контактну мережу трамваїв.

Крім того, в Одесі буревій зніс будівельні матеріали дахи будинку на вулиці Маразліївській і спрямував їх на припарковані під будинком автомобілі.

Металеві вироби проткнули позашляховик марки BMW, постраждало лобове скло і дах. На щастя обійшлося без постраждалих.

Також в Одесі жахливий вітер вбив жінку. Трагічний інцидент стався на вулиці Ніжинській в районі будинку № 37. Там впало дерево і на смерть вбило пенсіонерку.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

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