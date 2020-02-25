Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди під втоорник 25 лютого

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в Одесі буде очікуватися мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 8-10 °С тепла.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 8-13 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Також стало відомо, що ураганний вітер позривав дахи на 16 об'єктах. Це будинки культури (Біляївка, Ананьєв) лікарня (Любашівка) магазин (Біляївка) залізнична станція (Подольськ) 11 житлових будинків.

Повідомляється, що співробітники ДСНС на ліквідацію наслідків негоди в Одеській області залучалися 11 разів - на допомогу населенню з розбирання аварійних конструкцій і на прибирання повалених дерев.

Раніше ми писали, штормовий вітер зніс дерево, яке обірвало контактну мережу трамваїв.

На вулиці Пастера з-за сильного вітру дерево впало на проїжджу частину і пошкодив контактну мережу трамваїв.

Крім того, в Одесі буревій зніс будівельні матеріали дахи будинку на вулиці Маразліївській і спрямував їх на припарковані під будинком автомобілі.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»