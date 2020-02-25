На військовому полігоні проходять масштабні навчання одеських танкістів

Про це пише Думська , з посиланням на командування одеської бригади морської піхоти.

Повідомляється, що бойові стрільби танкістів проводяться на одному з полігонів України, проте не уточнюється на якому.

У ході навчань військові повинні навчитися переміщатися по полю бою різними способами, потай висуватися і займати вогневі рубежі. У час тренувань вони повинні закріпити навички ведення розвідки цілей, відпрацювати дії на замінованій місцевості, а також подолання інженерних загороджень.

За даними видання, танковий батальйон 35 обрмп оснащений танками Т-80.

Раніше ми писали, в Одесі був помічений рідкісний військовий літак США.

Увечері 17 лютого в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військовою модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США. Мета перебування повітряного судна в Україні поки залишається невідомою.

Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.

Лайнери можна використовувати в трьох конфігураціях: пасажирської (до 121 військовослужбовця), вантажний (вісім морських контейнерів – близько 17 тонн вантажу) і комбінованої. Максимальна дальність польоту – 5500 км, швидкість – 900 км/ч.

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