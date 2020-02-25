В Одесі затримали квартирного злодія, який заліз у квартиру жінки і виніс все цінне, поки вона виходила у справах

Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Інцидент стався в багатоповерховому будинку на вулиці Грушевського.

Серед білого дня в квартиру одеситки заліз квартирний злодій, підібравши ключі від дверей. Зловмисник перевернув все догори дном і викрав валюту, ноутбук та золоті прикраси. Сусіди перед цим помітили підозрілого чоловіка, який ходив по двору і повідомили про це в поліцію. Коли домушник виходив з награбованим з дому, то зустрівся у дворі з поліцейськими.

Зараз грабіжник затриманий. Він виявився раніше судимий за майнові злочини і приїхав працювати в Одесу з іншої області.

«З підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка). Він перевіряється на причетність до інших злочинів на території міста та області», - відзначили в поліції.

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За словами копів, під час патрулювання Суворовського району інспектори звернули увагу на автомобіль Opel, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Академіка Сахарова.

Поліцейські зупинили автомобіль.

Наголошується, що водій і двоє пасажирів стали помітно нервувати. Коли патрульні перевірили багажник авто, то виявили різну електронну техніку, походження якої водій пояснити не зміг.

Крім того, один з пасажирів почав пояснювати, що займається перепродажем речей.

Патрульні з'ясували, що жителі одного з будинків на Академіка Сахарова звернулися в поліцію із заявою про квартирну крадіжку.

Як виявилося, викрадене майно за описом співпало з тим, що знайшли в багажнику авто порушників.

Під час з'ясування обставин водій та один із злодіїв спробували втекти, однак були затримані і доставлені у відділок.

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