З 1 березня великі штрафи обрушаться на власників відкритих люків в Одесі
Про це повідомляють місцеві
В Одесі вирішили кардинально боротися з проблемою відкритих люків.
Жителів міста деколи підстерігає підступна пастка на дорозі чи тротуарі - відкриті люки підземних комунікацій. Чиновники нарахували близько 175 таких пасток. Більшість належить приватним компаніям, а ще КП «Теплопостачання міста Одеси» і «Міські дороги».
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«Абсолютно всім балансоутримувачам ми відправили листи з повідомленням про те, щоб склали графіки накриття люків і провели роботи», — розповіла заступник директора департаменту міського господарства Наталія Мостових.
Якщо люки не закриють, з 1 березня почнуть штрафувати балансоутримувачів. Зазначається, що розмір штрафу за один люк планують призначити у розмірі 1700 гривень.
А якщо і це не допоможе, будуть діяти більш радикально — відкриті люки просто закопають.
Раніше ми писали, в Одесі рятували чоловіка, який провалився в шахту теплотраси.
Інцидент стався на перетині вулиці Водопровідній і Високого провулка.
Як відзначили очевидці, чоловік з вигляду бездомний, впав в шахту, у якій проходить міський теплопровід і самостійно вибратися з неї не зміг.
На місце події прибули співробітники рятувальної служби, які дістали 43-річного потерпілого.
Також до місця прибула карета швидкої допомоги, яка забрала бідолаху в Одеську міську клінічну лікарню №1.
Також ми писали, одеських водіїв будуть карати за паркування на місцях електрокарів
Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.
Тепер водіїв, які посягнули і припаркував своє авто на місці, відведеному для заправки електрокара, чекатиме штраф у розмірі від 340 до 510 гривень.
Про те, що це саме паркомісце для електрокарів повинні свідчити спеціальні дорожні знаки або дорожня розмітка.
Нагадаємо, масові штрафи обрушилися на одеситів: «ловлять на гарячому», фото
Як писала Politeka, штрафи збільшать у п'ять разів на Одещині.
Також Politeka писала, що одеських водіїв притиснули новими штрафами: як уникнути покарання