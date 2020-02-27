З 1 березня великі штрафи обрушаться на власників відкритих люків в Одесі

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

В Одесі вирішили кардинально боротися з проблемою відкритих люків.

Жителів міста деколи підстерігає підступна пастка на дорозі чи тротуарі - відкриті люки підземних комунікацій. Чиновники нарахували близько 175 таких пасток. Більшість належить приватним компаніям, а ще КП «Теплопостачання міста Одеси» і «Міські дороги».

«Абсолютно всім балансоутримувачам ми відправили листи з повідомленням про те, щоб склали графіки накриття люків і провели роботи», — розповіла заступник директора департаменту міського господарства Наталія Мостових.

Якщо люки не закриють, з 1 березня почнуть штрафувати балансоутримувачів. Зазначається, що розмір штрафу за один люк планують призначити у розмірі 1700 гривень.

А якщо і це не допоможе, будуть діяти більш радикально — відкриті люки просто закопають.

Раніше ми писали, в Одесі рятували чоловіка, який провалився в шахту теплотраси.

Інцидент стався на перетині вулиці Водопровідній і Високого провулка.

Як відзначили очевидці, чоловік з вигляду бездомний, впав в шахту, у якій проходить міський теплопровід і самостійно вибратися з неї не зміг.

На місце події прибули співробітники рятувальної служби, які дістали 43-річного потерпілого.

Також до місця прибула карета швидкої допомоги, яка забрала бідолаху в Одеську міську клінічну лікарню №1.

Також ми писали, одеських водіїв будуть карати за паркування на місцях електрокарів

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Тепер водіїв, які посягнули і припаркував своє авто на місці, відведеному для заправки електрокара, чекатиме штраф у розмірі від 340 до 510 гривень.

Про те, що це саме паркомісце для електрокарів повинні свідчити спеціальні дорожні знаки або дорожня розмітка.

Нагадаємо, масові штрафи обрушилися на одеситів: «ловлять на гарячому», фото

Як писала Politeka, штрафи збільшать у п'ять разів на Одещині.

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