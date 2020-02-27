Безробітні жителі Одеси зможуть отримати 90 тисяч гривень одноразової виплати

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Повідомляється, що державна служба зайнятості України поточному році має намір реалізувати програму, яка допоможе безробітним українцям відкрити власну справу.

Суть її полягає в те, що людям, які зареєстровані в службі зайнятості, буде виплачуватися одноразова допомога для відкриття свого бізнесу. Максимальна сума виплат може скласти 90 тисяч гривень. При цьому середній розмір такої допомоги в 2020 році складе 46 тисяч гривень.

Підкреслюється, що гроші, які отримає безробітний, повертати державі не доведеться.

Взяти участь в програмою зможе кожен, хто досяг 18-річного віку, складається на обліку в службі зайнятості, не знайшов нову роботу через місяць після постановки на облік і разом з кар'єрним радником склав план дій для відкриття власної справи.

Не зможуть отримати таку допомогу ті особи, які вже брали у держави гроші на розвиток підприємництва, але не займалися їм або закрили бізнес в протягом двох років з дня реєстрації. Також учасниками програми не зможуть стати ті, хто в протягом останніх двох років перед реєстрацією в службі зайнятості працював як фізособа -підприємець, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена, і знята з реєстрації.

Раніше ми писали, многодетные сім'ї будуть отримувати нове допомога в Одесі

Новий вид допомоги буде називатися «на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях» і буде додаватися

до звичайних «дитячим» посібниками. Оформити його можна буде з 1 квітня.

Розмір виплат буде состовлять 1700 гривень і виплачувати його будуть щомісяця на третього, четвертого і подальшого дитини, доки їй не виповниться 6 років.

Посібник покладено не тільки тим, хто отримає статус багатодітної сім'ї після 1 квітня, але і всім, у кого є відповідне посвідчення та відповідні за віком діти.

Нагадаємо, що зміниться з 1 березня в Україні: підвищення пенсій і нові рахунки за комуналку.

Також ми писали про те, що пенсії в Україні перерахують: кому додадуть 1000 грн.

Ще Politeka повідомляла, що пенсії зростуть тричі в цьому рік