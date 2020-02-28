В Одесі комунальні служби залишать жителів без електрики і газу

Про це пише Politeka.net

Відключення газу в Одесі заплановано на вівторок, 3 березня.

Як повідомляє прес-служба Одеської міськради, у зв'язку з роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Костанді, 8, з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за такими адресами:

вул. Купріна, 1/16 (2), 1/17, 1/15, 1/14, 1/13, 1/10, 1/11, 1/9, 7/9 кв 13, 7/ 9 кв 6, 7/9(2), 7/9 кв 4, 5, 6, 1/8, 1/6 , 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 5а, 7, 7а - населення

вул. Баштанна, 8/10 навч. 37, 8/10 навч. 33 (2), 8/10 навч. 5/6, 8/10 навч. 2, 8/10 навч. 5, 8/10 навч. 7(2), 8/10 навч. 7а, 8/10 навч. 10, 8/10 у. 10/1 - населення

пер. Гаршина, 3, 5/7, 5/17 - населення

Фонтанська дорога, 76/94 - Двірників І. Б (кбо)

Фонтанська дорога, 7/26 навч. 1, 2, 3, 7/41, 74, 74/1, 64 а - населення

вул. Костанді, 7/29, 8(2), 8/2, 3, 6, 7, 8, 9, 8/9, 14/12, 14/13 - населення

вул. Городня, 2а (3), 2б, 2а навч. 2, 2а навч. 3, 2а навч. 4, 2а навч. 6, 2а навч. 7

- населення

вул. Рєпіна, 1, 3 - МП «Трансоил» (кбо)

вул. Рєпіна, 6а - населення

вул. Рєпіна, 1 - школа-інтернат

Крім того, сьогодні 28 лютого, в Одесі заплановано масштабне відключення світла, яке буде охоплювати 907 житлових будинків або навіть більше в деяких районах міста - на Пересипу, селищі Більшовик, житловому масиві ім. Таїрова та в центрі Одеси.

"Одесаобленерго" пояснили це необхідністю ремонту електромереж.

З 9:00 по 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

1-й провулок 8 Березня 4, 8А, 9, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 5, 10, 5А, 47_1, 17, 15, 47, 11

1-й провулок Лютневий 1, 3, 5, 7

1-й Флотський провулок 5, 7а, 7

1-а Суворовська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й провулок Лютневий 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотський провулок 3, 4, 8

3-й Флотський провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Пересипская 7, 13, 13а, 5, 11, 15

3-я Суворовська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А

4-й Флотський провулок 1

4-я Пересыпская вулиця 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

6-й Чорноморський провулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

8 Березня вулиця 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

8-я Пересыпская вулиця 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Аграрна вулиця 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академіка Корольова вулиця 72

Балтський дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58А, 32а, 75б, 62_1, 82а, 38, 84а, 40а, 43А, 35а, 64А, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный провулок 1, 1а, 2, 4

В'ячеслава Кириленка вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 19а, 1б, 4а, 13, 32б, 1а, 3а, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Головна вулиця 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14А, 7а, 5_5а, 1б, 17а, 3а, 22, 23а, 18а, 22, 9а, 22Е, 22Г, 2а, 22Д, 22Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 1а, 24, 21, 25, 33, 28, 29, 27, 26, 31

Гірська вулиця 9а, 7, 16

Жевахова гора 17

Жевахова вулиця 19, 92, 94

Закарпатська вулиця 29_1, 27А, 2, 21, 13, 15, 8а, 16, 3, 26, 9, 7, 25, 6, 34, 30, 18, 1, 26а, 28, 19, 27, 14, 5, 10, 20, 23, 4, 22, 31, 12, 8, 24, 11, 46, 36, 52, 48, 52а, 40, 33, 62, 58, 209, 38, 42, 68, 56, 50, 64, 60, 66, 70, 39, 54, 72, 44, 32

Дзвінка вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26а, 28А, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказька вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказький провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Кар'єрна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

вулиця Мічуріна 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навігаційний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

провулок Олександра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

провулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

провулок Віктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

провулок Володимира Терещенка 13а, 7

провулок Ігоря Кисельова 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

провулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

провулок Олега Андрійця 1, 3, 6, 7

провулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

провулок Юрія Асєєва 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

площа Мічуріна 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Посівна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а

Сільська вулиця Повністю

узвіз 8 Березня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

Лютнева вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а

Флотська вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2А, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Горбиста вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

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