Через НП навіть довелося вирізати асфальт

В одній з одеських шкіл учнів відправили на вимушені канікули через розливу небезпечного хімікату

Мова йде про школу №24 Суворовського району, в якій минулого тижня стався розлив лізолу, пише Думська .

Схвильовані батьки забили тривогу, так як в школі присутній їдкий запах хімічної речовини. З-за цього на місці розливу лізолу навіть довелося вирізати асфальт.

За словами начальника департаменту освіти Олени Буйневич, щоб заспокоїти батьків, довелося тимчасово призупинити навчальний процес до 1 березня.

«Рішення про введення канікул було прийнято шкільною радою, колегіально, щоб батьки не нервували. На насправді, перебувати в школі абсолютно безпечно, всі заміри повітря показали, що нічого небезпечного немає», - повідомила Буневич.

Нагадаємо, що НП сталося в п'ятницю минулого тижня. У школі відчули їдкий хімічний запах, з-за якого дітей довелося евакуювати. Прибулі на місце фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС встановили, що у дворі школи був розлитий лізол — розчин очищених фенолів в калійному милі.

Як з'ясувалося, хімікат розлив підсобний робітник, який ніс ємність з кабінету хімії в підвал для подальшої утилізації. По дорозі банку розбилася — робочий намагався замит розлите водою, ніж тільки погіршив ситуацію.

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Звернемо увагу, що лізол у високих концентраціях небезпечним для життя, тому був заборонений Всесвітньою Організацією охорони Здоров'я.

Нагадаємо, Одеса здригнулася від нового ПП: «всіх терміново виводять на вулицю», що відбувається

Як повідомляла Politeka, термінова евакуація людей по всій Одесі: таких масштабів ще не було, що задумали терористи

Також Politeka писала, що в Одессе пожежники запобігли займанню будівлі, в якому перебувало 150 балонів з вуглекислим газом